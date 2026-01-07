وقال نتنياهو في بيان في وقت مبكر من صباح الأربعاء: "أدعو إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع، حتى لا نشهد مآس إضافية"، مضيفا أن الحادث "سيخضع لتحقيق شامل".

وكانت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية أفادت أن شخصا واحد على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون، عندما دهست حافلة متظاهرين من اليهود الحريديم في القدس، كانوا يحتجون ضد تجنيدهم.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن فتى كان عالقا تحت الحافلة تم إعلان وفاته، بينما أصيب عدة أشخاص آخرين.

وبحسب الشرطة، تم احتجاز سائق الحافلة، بينما لم تصدر بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، أن حاخامات بارزين دعوا إلى تنظيم الاحتجاج في القدس.