وسعى لبنان إلى النأي بنفسه عن إيران، والشهر الماضي رفض ⁠وزير الخارجية يوسف رجي دعوة لزيارة طهران، معللا ذلك بأن "الظروف الحالية" لا ‌تسمح.

وبدلا من ذلك، دعا عراقجي لزيارة بيروت لإجراء محادثات.

وقال عراقجي: "‌علاقاتنا راسخة مع جميع مكونات الدولة اللبنانية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات. ونأمل أن نعود إلى علاقة طيبة للغاية".

وأنهى وقف إطلاق النار المدعوم ⁠من الولايات المتحدة المتفق عليه في نوفمبر ‌2024، ​قتالا دام لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ونص الاتفاق أيضا على نزع ​سلاح الحرب المتحالف مع إيران.