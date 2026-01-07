قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة أنباء "مهر" إنه سيزور لبنان الخميس، ويرافقه وفد اقتصادي.
وسعى لبنان إلى النأي بنفسه عن إيران، والشهر الماضي رفض وزير الخارجية يوسف رجي دعوة لزيارة طهران، معللا ذلك بأن "الظروف الحالية" لا تسمح.
وبدلا من ذلك، دعا عراقجي لزيارة بيروت لإجراء محادثات.
وقال عراقجي: "علاقاتنا راسخة مع جميع مكونات الدولة اللبنانية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات. ونأمل أن نعود إلى علاقة طيبة للغاية".
وأنهى وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة المتفق عليه في نوفمبر 2024، قتالا دام لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ونص الاتفاق أيضا على نزع سلاح الحرب المتحالف مع إيران.