وأفادت الوكالة العربية السورية "سانا" اليوم بـ "استمرار خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى المناطق الآمنة جراء التصعيد بالمنطقة".

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن شوارع مدينة حلب تبدو شبه خالية.

وكانت قوات وزارة الدفاع السورية أعلنت عن فتح معبرين انسانيين لخروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والاشرفية، مشيرة إلى أن مواقع قوات قسد أصبحت هدفاً مشروعاً للجيش السوري.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان صحفي اليوم: "نعلن عن معبرين إنسانيين مدنين هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور) المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة الثالثة ظهر اليوم، ونعلن أن كافة مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

ودعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري "المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم قسد".

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد منذ ساعات فجر اليوم وقال مدير اعلام حلب عبد الكريم ليلى إن "قوات قسد بدأت منذ ساعات الفجر باستهداف أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخي وأن قوات وزارة الدفاع تستهدف مواقع إطلاق النار في حيي الأشرفية".

وأضاف ليلى، لوكالة الأنباء الألمانية: "بدأت المحافظة بإجلاء المدنيين من الذين خرجوا من حيي الشيخ مقصود والاشرفية والاحياء المجاورة لها الى مناطق أمنة في مدينة حلب".

وتقدر مصادر محلية في مدينة حلب أن عدد سكان حيي الشيخ مقصود والاشرفية بحوالي 100 ألف مدني.