وأوضح أن الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات "قسد" تتركز في محيط الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا.

وكان ما لا يقل عن 9 أشخاص، غالبيتهم مدنيون، قتلوا في حلب، إثر اشتباكات مستمرة بين الجانبين.

وأعلنت السلطات السورية تعليق الملاحة الجوية في مطار حلب الدولي، كما أعلن محافظ حلب تعليق الدوام في المؤسسات الحكومية والتعليمية اليوم الأربعاء.

وكانت مديرية الصحة في حلب أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استهداف قسد للأحياء السكنية إلى 4 قتلى من المدنيين، وإصابة 10 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل طفل وإصابة آخر، نتيجة استهدافهم بقذيفة صاروخية أطلقتها قسد على حي الميدان في حلب.