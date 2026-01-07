تفصيلا، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، مؤكدا استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن تفاجئه بشن الطيران السعودي غارات جوية على مناطق في محافظة الضالع ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن ذلك القصف يمثّل تصعيدا مؤسفا لا ينسجم مع مناخ الحوار المعلن.

وكانت السعودية أعلنت أنّ رئيسَ المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي غادر إلى وجهة مجهولة ولم يتوجه إلى الرياض، تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بحسب البيان.

واتهمت السعودية الزبيدي بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحه ثقيلة وخفيفة وذخائر" باتجاه محافظة الضالع.

هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس، متهماً إياه بارتكاب الخيانة العظمى، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، وأحاله على النائب العام لإجراء التحقيق.