وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.

هذا وأفاد مراسلنا في اليمن بتعرض محافظة الضالع جنوبي البلاد لقصف جوي فجر اليوم، وبأن القصف طال عدة مواقع في المحافظة، وسط تحليق للطيران الحربي.

وأعلنت السعودية تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع.