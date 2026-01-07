كذلك أفاد مراسلنا في اليمن بتعرض محافظة الضالع جنوبي البلاد لقصف جوي فجر اليوم، وبأن القصف طال عدة مواقع في المحافظة، وسط تحليق للطيران الحربي.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لم يتوجه إلى الرياض، مشيرة إلى أنه ترك أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بحسب البيان.

وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.

من جهته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، مؤكدا استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار.

إسقاط عضوية الزبيدي

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس واتهمه بـ"الخيانة العظمى".