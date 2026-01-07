ونقلت قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية i24NEWS عن مصدر سوري مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع، أن دمشق منفتحة على المقترح الأميركي لتعزيز العلاقات السورية الأميركية، وإنشاء غرفة عمليات أمنية عسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب سوريا، ونزع سلاح الميليشيات الخارجة عن القانون.

وأوضح المصدر السوري، أن سوريا لا تعترض على فتح إسرائيل مكتب اتصال في دمشق، شريطة ألا يتمتع هذا المكتب بصفة دبلوماسية.

وأشار المصدر، إلى أن إسرائيل طلبت بشكل عاجل من واشنطن تأجيل البت في مسألة الاتفاق الأمني مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، التي يقودها الأكراد، إلى حين إبرام اتفاقها الأمني الخاص مع دمشق.

ووفقا للمصدر، قد تحاول إسرائيل استغلال التوتر القائم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية والدروز في السويداء، في مفاوضاتها مع الحكومة السورية.