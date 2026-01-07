وذكرت خدمة الإسعاف نجمة داود الحمراء أن شابا كان عالقا تحت الحافلة، وتم إعلان وفاته، كما أصيب عدة أشخاص آخرين.

وبحسب الشرطة، تم احتجاز سائق الحافلة، ولم تصدر الشرطة بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الثلاثاء، بأن حاخامات بارزين دعوا إلى تنظيم الاحتجاج في القدس.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، وموقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، قارن أحد المتحدثين في الاحتجاج التجنيد بالمحرقة النازية هولوكوست.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن نحو 15 ألف يهودي من الحريديم شاركوا في الاحتجاج.

ولعقود من الزمن، كان الرجال المتدينون المتشددون في إسرائيل يعفون من التجنيد الإجباري، لكن هذا الإعفاء انتهى قبل نحو عام ونصف، ولم تنجح الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون جديد يثبت هذا الوضع الخاص لليهود المتشددين.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت احتجاجات كبيرة ومتكررة من قبل اليهود المتدينين المتشددين ضد تجنيدهم.

وينظر العديد من المتدينين المتشددين إلى الخدمة العسكرية على أنها تهديد لنمط حياتهم الورع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الرجال والنساء يخدمون معا.

وفي الوقت نفسه، حذر الجيش بشكل عاجل من نقص حاد في الجنود المستعدين للقتال، ويرجع ذلك جزئيا إلى صراع غزة الطويل.

كما يشعر العديد من الإسرائيليين بأنه ليس من العدل إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية والمهمات القتالية الخطيرة.

وكان التجمع في القدس موجها أيضا ضد مشروع قانون تجنيد جديد يهدف إلى تنظيم إعفاء المتشددين، والذي يرى البعض منهم أنه لا يذهب بعيدا بما يكفي.

ويعتبر الخلاف حول تجنيد الرجال المتدينين المتشددين تهديدا لبقاء الائتلاف الديني اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.