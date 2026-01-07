وأعلنت مديرية الصحة في حلب ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استهداف قسد للأحياء السكنية إلى 4 قتلى من المدنيين، وإصابة 10 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بمقتل طفل وإصابة آخر، نتيجة استهدافهم بقذيفة صاروخية أطلقتها قسد على حي الميدان في حلب.

وأشارت الوكالة، إلى وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية بحي شارع النيل في حلب، نتيجة سقوط قذائف أطلقتها قسد.

وكشف الدفاع المدني السوري عن اندلاع حريق في حافلة ركاب بحي السليمانية في مدينة حلب، نتيجة استهدافها بطيران مسير ملغم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأفادت وسائل إعلام سورية باستهداف قوات سوريا الديمقراطية محطة في منطقة السليمانية بحلب بمسيرة انتحارية.

وذكر الدفاع المدني السوري أن الفرق التابعة له في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سيطرت على الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.

من جانبها، ذكرت الإخبارية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية تمنع المدنيين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب من الخروج.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الثلاثاء.