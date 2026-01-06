وخلال زيارته لأرض الصومال، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر "إكس"، إن رئيس أرض الصومال قبل دعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

وأضاف: "نأمل أن نُرحّب بكم في القدس قريبا. وكما يقول النشيد الوطني لأرض الصومال، نسأل الله أن ينعم على أمتكم بالسلام الأبدي. لعلّ هذه الأيام واللحظات التاريخية تكون بداية لصداقة وثيقة بين بلدينا لسنوات عديدة قادمة. بارك الله أرض الصومال، وبارك الله إسرائيل".

وأكمل: "في الأشهر المقبلة، سنرسل متخصصين محليين من قطاع المياه في أرض الصومال إلى إسرائيل للتدريب. كما سنرسل خبراء إسرائيليين للمساعدة في تطبيق القدرات الجديدة".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، خضع 49 طفلاً من أرض الصومال لعمليات جراحية قلبية منقذة للحياة في إسرائيل. ونتطلع إلى تقديم المساعدة في المجالين الطبي والتعليمي. كما سنتعاون في مجال الدفاع ونطور شراكة استراتيجية".

من جانبها، دانت مقديشو، الثلاثاء، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لأرض الصومال ووصفتها بأنها "غير قانونية" و"غير مصرح بها"، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالإقليم الانفصالي.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان "تدين الصومال بأشد العبارات التوغل غير المصرح به لوزير الخارجية الإسرائيلي في هرغيسا، عاصمة الإقليم"، مضيفةً أن مثل هذه الزيارة، التي تتم بدون "موافقة صريحة وتفويض من الحكومة الفدرالية الصومالية، غير قانونية وباطلة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده باستقلال أرض الصومال عن دولة الصومال، لتصبح أول عضو في الأمم المتحدة يقدم على هذه الخطوة.