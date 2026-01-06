بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات.