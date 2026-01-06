وأوضحت "كان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت المصادر أن إسرائيل تخشى من وقوع طهران في "خطأ في الحسابات" وشن ضربة استباقية ضد إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي بات وشيكا، مشيرة إلى أن رسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو.

وفي سياق متصل، حذر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست اليوم، من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".