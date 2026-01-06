وأضاف أن "هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية".

وأشار في نهاية تصريحه إلى أن "رد الجيش سيكون محدودا".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية بدير حافر مما أدى إلى إصابة 3 عناصر، في الوقت الذي نفت به قسد تلك الاتهامات ووصفتها "بالمفبركة".

من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، إن نقاط تابعة لقواتها بمدينة دير حافر تعرضت للقصف من قبل ما قالت إنها فصائل تابعة للقوات الحكومية، مؤكدة بحقها في الرد على مصادر القصف.

وقالت قسد في بيان لها "تؤكد قواتُنا حقها الكامل والمشروع في الدفاع عن مقاتليها وشعبها، في ظل القصف العشوائي المتواصل حالياً على مدينة دير حافر من قبل فصائل مدرجة على قوائم العقوبات الدولية".

وأوضحت أن القصف استهدف بشكل مباشر منازل المدنيين وعرّض حياة السكان للخطر.

وتابعت: "نؤكد أن هذا القصف لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية في صفوف قواتنا، ونحمّل الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن هذه الجرائم والانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات".