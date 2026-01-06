وتمكنت القوى الأمنية السورية، بحسب ما بيّنت الوزارة عبر منصاتها الرسمية الإثنين من ضبط حزام ناسف، وكواتم صوت، وعدد من القنابل اليدوية، بالإضافة إلى سلاح ناري وكمية من الذخائر، كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وأضافت الوزارة أنه تم العثور بحوزة الموقوف على حاسوب محمول ومواد رقمية تحتوي على أدلة تثبت تورطه في التخطيط لأعمال إرهابية.

وقد جرى مصادرة جميع المضبوطات، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي، قد أعلن في 24 ديسمبر عن تنفيذ عملية أمنية، قائلا: "نفذت وحداتنا المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف"، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية.

وأضاف الدالاتي: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق ( والي دمشق) المدعو طه الزعبي، الملقب بـ(أبو عمر طبية)، وعدد من مساعديه، وضبط بحوزته حزام ناسف وسلاح حربي، ما يعد ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".