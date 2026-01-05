كما بحث الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.

‎وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي وجهات النظر بشأن مستجدات المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.