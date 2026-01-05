وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "نهاجم أهدافا تابعة لحزب الله وحماس في لبنان".

وقبل ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وذكر أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في القريتيْن التاليتيْن،عنان، والمنارة، سيهاجم الجيش على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الإرهابية في تلك المنطقتيْن".

وأضاف: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني تستخدمها حماس الإرهابية ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

ويعد هذا التحذير الأول للجيش الإسرائيلي هذا العام.

وبعد الإنذار، قالت وكالة الأنباء اللبنانية: "تعمل بلدية كفرحتى على إخلاء المكان المهدد من قبل الجيش الاسرائيلي، إضافة إلى الأبنية والمحال المجاورة. ويترافق ذلك مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض جدا في أجواء البلدة".

وأضافت في وقت لاحق: "قطع الطريق بين بلدتي كفرحتى وكفرملكي حفاظا على سلامة المواطنين بعد التهديد الإسرائيلي، وقطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين تحسبا للضربة الإسرائيلية المحتملة".

ورغم وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمة إياه بإعادة التسلّح بعد نزاع بينهما استمر أكثر من عام، بما في ذلك شهرين من حرب مفتوحة.