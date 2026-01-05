ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ببدر بن حمد البوسعيدي، وبحثا العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين، كما استعرضا عددا من الموضوعات المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المتبادلة.