وكان مسؤول محلي في مدينة أم دافوق، الواقعة على الحدود السودانية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، أفاد بتوغّل قوات روسية متمركزة داخل أراضي إفريقيا الوسطى إلى بلدة كركر.

وتقع بلدة كركر على بُعد نحو 55 كيلومترا جنوب محلية أم دافوق بولاية جنوبي دارفور، وتُعد نقطة تبادل للتجارة الحدودية بين البلدين.

وحسب تقارير صحفية سودانية، الإثنين، نقلت عن المسؤول قوله إن القوات المتوغلة قامت بطرد عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة.

وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في مكتب إعلام تحالف "تأسيس" صحة الخبر، وقال إن القوات التي دخلت عادت إلى داخل أراضي إفريقيا الوسطى مباشرة.

وأشار إلى اتصالات تجري لمنع تكرار مثل هذه الفلتات، التي وقعت أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الشريط الحدودي وتداخل النفوذ العسكري في المناطق المتاخمة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من انعكاسات أمنية وسياسية محتملة على الأوضاع في إقليم دارفور، وكذلك على المناطق الحدودية مع إفريقيا الوسطى.

وتتواجد القوات الروسية في مناطق استراتيجية داخل جمهورية إفريقيا الوسطى قرب الحدود السودانية، وتُعد مدينة بيراو، الواقعة في أقصى شمال شرق إفريقيا الوسطى بالقرب من المثلث الحدودي مع السودان وتشاد، المركز الرئيسي لهذا الوجود في تلك المنطقة.