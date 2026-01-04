وأفادت الوزارة في بيان بأنه: "واصلت طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني تسيير دورياتها فوق سوريا للمساعدة في منع أي محاولة لعودة تنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمته العسكرية في الباغوز فوقاني في مارس 2019".

وأضاف البيان: "وقد كشف تحليل استخباراتي دقيق عن وجود منشأة تحت الأرض في الجبال، على بعد أميال شمال موقع تدمر الأثري. كانت داعش قد احتلت هذه المنشأة، على الأرجح لتخزين الأسلحة والمتفجرات. المنطقة المحيطة بالمنشأة خالية من أي سكن مدني".

وتابع البيان: "انضمت طائرات تايفون إف جي آر 4 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مدعومة بطائرة تزويد بالوقود من طراز فوياجر، إلى الطائرات الفرنسية في غارة جوية مشتركة على المنشأة تحت الأرض مساء السبت 3 يناير".

وأوضح البيان، أن الطائرات البريطانية استخدمت "قنابل بايفواي 4 الموجهة لاستهداف عدد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة. بينما يجري حاليا تقييم مفصل، تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح استهداف الهدف. ولا يوجد ما يدل على أي خطر يهدد المدنيين جراء الضربة، وقد عادت جميع طائراتنا بسلام".

وصرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قائلا: "يظهر هذا العمل ريادة المملكة المتحدة، وعزمها على الوقوف جنبا إلى جنب مع حلفائها، للقضاء على أي عودة لتنظيم داعش وأيديولوجياته الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".