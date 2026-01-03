وأكد المجلس في بيانه، أن الدعوة تمثل "ترجمة عملية للنهج الذي تبناه المجلس منذ تأسيسه، القائم على الحوار كوسيلة وحيدة وعاقلة لمعالجة القضايا السياسية".

وأشار المجلس إلى أنه "من أجل قضية شعب الجنوب، كان حاضرا في مختلف محطات الحوار التي رعتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بدءا من اتفاق الرياض 2019، مرورا بمشاورات الرياض 2022، وصولا إلى رعايته للحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الميثاق الوطني الجنوبي عام 2023، بما يعكس التزامه الدائم بالحوار والمسؤولية السياسية".