وأضاف قاسم في كلمة بالذكرى السادسة لمقتل القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس: "نحن كحزب الله، نريد لبنان سيدا حرا مستقلا وقادرا. نريده سيدا ببسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية خصوصا على أرض الجنوب. نريده حرا في خيارات أبنائه الثقافية والسياسية والاجتماعية من دون تدخل من أحد".

وأضاف: "نريد لبنان قادرا، له بنية إدارية وبنية حكم ومؤسسات قوية ومتماسكة وجيش قوي. نريده مستقلا لا يخضع لأي وصاية أجنبية أو عربية".

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتم بـ"الدعوة إلى الحوار والتوافق، ونؤكد على الوحدة الوطنية في مواجهة الأعداء. هذه الوحدة لا تتأثر بالاختلافات الداخلية تحت سقف الدستور والقوانين".

واعتبر قاسم أنه يجب "أن تكون الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والإعمار، ثم نناقش الاستراتيجية الوطنية من أجل أن نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نبنيه للمستقبل".

ودعا "إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وإعادة أموال المودعين، وأن تكون القوانين المقترحة قوانين تأخذ بعين الاعتبار أن ينال المودع حقه كاملا غير منقوص".

كما طالب بـ"تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من أن يكون جيشا للوطن يحمي من الأعداء، إضافة إلى الوظائف الأخرى التي يقوم بها في مواجهة عصابات المخدرات والسرقة وكل العملاء والذين يعبثون بأمن الوطن".

وقال قاسم: "ندعو إلى إنصاف موظفي القطاع العام حتى تتمكن الإدارة من الانطلاق".

ورأى أمين عام حزب الله أن "الجهات التي تتدخل في وطننا، تتدخل من أجل مكاسبها هي وليس من أجل مكاسبنا نحن".

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل ⁠لنزع سلاح حزب الله، بموجب اتفاق هدنة.

ومؤخرا حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل ‌كاتس من أن إسرائيل "ستتخذ الإجراءات اللازمة" إذا لم ‌تكبح بيروت ترسانة الحزب.