وقال الطيب في منشور على منصة "إكس"، السبت: "إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربي ومسلم، ندعوكم بصدق إلى تغليب روح الأخوّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميّزت أهل اليمن".

وذكّر شيخ الأزهر بحديث النبي محمد: "أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية".

وتابع موجها حديثه لليمنيين: "استحضروا هذه الحكمة، وحافظوا على وحدة بلدكم، واجنحوا للسلم عبر الحوار والتشاور".

كما دعا الطيب "الأشقاء العرب والجميع إلى بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن العربي الأصيل، وحمايته من مخاطر التفكك والتطرف".