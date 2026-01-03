وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "في إطار متابعتها المستمرة للوضع الوبائي، جرى رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات اللازمة وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع".

وأوضحت أن جميع نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد حتى الآن أي حالة مؤكدة مسجلة بمرض الليبتوسبيروزيس في غزة، مشددة على عدم صحة ما يتداول حول انتشار المرض.

وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الصحية، ورصد أي تطورات وبائية محتملة.

ويعد مرض الليبتوسبيروزيس عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خصوصا القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها.

وتتشابه أعراضه الأولية مع الإنفلونزا، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد يتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تشمل الفشل الكلوي أو الكبد واليرقان، لا سيما في البيئات الملوثة أو بعد الفيضانات.