وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر الجمعة، إن القرار الإسرائيلي يأتي إضافة إلى قيود سابقة أدت بالفعل إلى تأخير دخول الإمدادات الغذائية والطبية والصحية ومواد الإيواء الضرورية إلى قطاع غزة.

وأضاف دوجاريك أن الخطوة الأخيرة من شأنها أن تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع.

وأكد الأمين العام، وفق البيان، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.