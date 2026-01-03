وقالت الهيئة، في بيان، إن طاقما صحفيا ضم كبير مراسليها جيريمي بوين دخل منزل عائلة هورنشتاين في الأيام التي أعقبت الهجوم، مشيرة إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع العائلة، من دون الكشف عن تفاصيله، مؤكدة: "رغم أننا لا نعلّق عادة على قضايا قانونية محددة، فإننا سعداء بالتوصل إلى تسوية في هذه القضية".

وكانت تسيلا وسيمون هورنشتاين وطفلاهما الصغيران قد نجوا من الهجوم، بعدما فشل مسلحون من حماس في تفجير أحد أبواب المنزل.

غير أن تصوير المنزل جرى في وقت لم يكن فيه العديد من أصدقاء وأقارب العائلة يعلمون ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وقالت تسيلا هورنشتاين، في تصريحات لصحيفة "جويش نيوز"، إن المسلحين "لم يحاولوا فقط اقتحام منزلنا وقتلنا، بل دخل طاقم بي بي سي مرة أخرى، وهذه المرة بكاميرا، من دون إذن أو موافقة"، مضيفة أن ذلك جعل العائلة تشعر بأن "كل ما كان لا يزال تحت سيطرتنا قد سُلب منا".

وبحسب الصحيفة، وافقت هيئة الإذاعة البريطانية على دفع تعويض قدره 28 ألف جنيه إسترليني (37 ألف دولار) للعائلة في إطار التسوية.

وأدت هجمات حماس غير المسبوقة في 7 أكتوبر إلى اندلاع حرب واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما يسري وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ 10 أكتوبر الماضي.