وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش استهدف مجمعا تدريبيا تستخدمه "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله لإجراء تدريبات لعناصرها، بهدف التخطيط لشنّ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت عن شن سلسلة غارات مستهدفة جبل الريحان، وأنصار والوادي الواقع بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في حزب الله أن لا صلة للحزب بواقعة تسببت بإطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان، وقد أطلقت صفارات الإنذار في المنطقة.

ويمر حزب الله بحالة ضعف عملياتي، بحسب ما نقلت مصادر لصحيفة معاريف الإسرائيلية، مما يجعله أقل قدرة على الدخول في مواجهة كبيرة كما كان وضعه قبل سنوات.

وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الأجهزة الأمنية تستعد لعرض مستوى الجهوزية أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية.

في الوقت نفسه تعمل السلطات اللبنانية على إبقاء مسار نزع السلاح قائما وتؤكد أنه سيكون بإمرة اللبنانيين ولن يسلم لإسرائيل.

كما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بمواصلة مسيرة بسط سلطة الدولة، والسعي لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية .



