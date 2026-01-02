وأكد المسؤول أن الإمارات أنجزت سحب قواتها من اليمن.

وقال: "الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفا أن بلاده "متمسكة بالحوار والتهدئة والمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".

كما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول حكومي إماراتي، قوله إن بلاده "دائما ما فضلت في قرارتها ضبط النفس على التصعيد".

وأشار إلى أن ذلك "يعزز تفضيلها الواضح للاستقرار الإقليمي والأمن طويل الأمد"، موضحا أن الإمارات "لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد والعمليات المدعومة دوليا".

كما أكد المسؤول أن "الإمارات تحركت على مدى العقد الماضي بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية ضمن التحالف، وقدمت تضحيات كبيرة لدعم استقرار اليمن وأمنه".

وذكر أن "الإمارات تعاملت مع الأحداث الأخيرة في اليمن بضبط النفس والتنسيق والالتزام بخفض التصعيد".