وأضاف النقيب في بيان، أن قواتهم المسلحة تمكنت من صد ما وصفه "بهجوم واسع" شنته جماعات "مرتبطة بحزب الإصلاح وتنظيم القاعدة، ولا علاقة لقوات درع الوطن بها".

واتهم المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بلعب دور "غطاء سياسي" لما يجري على الأرض، معتبراً أن ما تشهده حضرموت اليوم "يمثل معركة مصيرية" لقوات المجلس.

وفي السياق نفسه، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت إلى التعبئة العامة لصد زحف قوات درع الوطن التي يقودها محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، والتي بدأت عمليتها صباح اليوم تحت مسمى "استلام المعسكرات".

ونفت قيادات في المجلس الانتقالي، الجمعة، سيطرة القوات الموالية للإخوان على "معسكر الخشعة" بحضرموت.

وكانت القوات الموالية لتنظيم الإخوان، قد أعلنت السيطرة على معسكر اللواء 37 في الخشعة.

وأكد الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، الجمعة، مقتل واصابة 7 من مقاتلي المجلس، جراء قصف سعودي استهدف معسكرا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال التميمي إن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، "يستخدم لتبييض ما وصفها بـ"جرائم سترتكب بحق حضرموت والجنوب تحت مسمى عملية استلام المعسكرات".

ورصدت مقاطع فيديو متداولة، الجمعة، القصف الجوي السعودي على معسكر اللواء 37 في حضرموت باليمن.

وأفاد المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"رويترز"، إن "السعودية شنت 7 غارات جوية على اليمن اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي قوله إن "غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".