وأفادت مصادر إعلامية أن القصف الجوي السعودي توسع ليشمل المنشآت المدنية والسيادية في وادي حضرموت.

وأشارت إلى "مقتل أسرة كاملة من آل العمودي مكونة من 7 أفراد، نتيجة قصف سعودي استهدف منزلهم في وادي حضرموت".

كما أكد الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، الجمعة، مقتل وإصابة 7 من مقاتلي المجلس، من جراء قصف سعودي استهدف معسكرا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأكد التميمي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصدت للهجوم الأول عليها، إلا أن تدخل الطيران السعودي، وفق قوله، غير مسار المواجهات.

وأردف قائلا: "لا خيار أمامنا سوى المواجهة".

ورصدت مقاطع فيديو متداولة في وقت سابق من الجمعة، القصف الجوي السعودي على معسكر اللواء 37 في حضرموت.

وأفاد المجلس الانتقالي الجنوبي "رويترز"، إن "السعودية شنت 7 غارات جوية على اليمن اليوم".

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي، قوله إن "غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".