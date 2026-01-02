وقال التميمي إن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، "يستخدم لتبييض ما وصفها بـ"جرائم سترتكب بحق حضرموت والجنوب تحت مسمى عملية استلام المعسكرات".

وأضاف أن المجلس يرى أن ما يجري يمثل "عدواناً على الجنوب"، مشيراً إلى أن الخنبشي على حد قوله "لا يقود هذه العملية، وإنما قوى أخرى، وهو يستخدم فقط لتغطية ما يحدث على الأرض".

وأكد التميمي، أن قوات الانتقالي تصدت للهجوم الأول عليها، إلا أن تدخل الطيران السعودي، وفق قوله، غير مسار المواجهات.

وأردف بالقول: "لا خيار أمامنا سوى المواجهة".