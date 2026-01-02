وقال بن بريك: "إلى أبناء حضرموت في الوادي والساحل ندعوكم الي حماية ودعم النخبة والقوات الجنوبية في مواجهة الحوثي والقوات الشمالية خلال الساعات القادمة لأن هدفهم إعادة السيطرة على منشآت نفظ حضرموت وإعادة احتلال الوادي فعليكم قطع أذرعهم وتلقينهم دروساً لن ينسوها ابداً".

وأكمل: "النصر لنا نحن أصحاب الأرض والثروة، وعاشت النخبة الحضرمية مع قواتنا الجنوبية منتصرة دوماً".

أفادت مصادر يمنية الجمعة، بأن "القوات الحكومية الجنوبية تتمكن من صد الهجوم البري للقوات الموالية للإخوان".

كما أفادت وسائل إعلام يمنية، بتقدم القوات الجنوبية الحكومية باتجاه منطقة العبر حيث تتمركز قوات موالية لتنظيم الإخوان.