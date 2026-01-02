وأفادت وسائل إعلام يمنية، بتقدم القوات الجنوبية الحكومية باتجاه منطقة العبر حيث تتمركز قوات موالية لتنظيم الإخوان.

وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد رصدت قصفا جويا سعوديا على معسكر اللواء 37 في حضرموت باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي قوله إن "غارات جوية سعودية استهدفت أحد معسكراته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت إن "سبع غارات استهدفت معسكرنا في الخشعة وسقط قتلى وجرحى من قواتنا".

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، فرج البحسني، الجمعة إن "توجيه السلاح نحو الداخل المحرر من الحوثيين مرفوض وخطير وسينتج المزيد من الفوضى".

وأضاف: "إن ما تمر به بلادنا اليوم من تطورات متسارعة يفرض على الجميع تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، ويستدعي موقفا واضحا لا لبس فيه، يقوم على تغليب المصلحة العليا، ورفض أي محاولات لجرّ الجنوب إلى صراعات داخلية تخدم الأعداء، وفي مقدمتهم ميليشيا الحوثي".