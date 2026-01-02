وأضاف: "مسمى قوات الطوارئ مسمى مستحدث، وتضم في صفوفها لواءين من الحرس الرئاسي في تعز، ومقاتلين من القاعدة وداعش، وكلها تريد إسقاط مشروع الجنوب السياسي".

وتابع: "لن نقبل بأيّ حل على حساب أهالي الجنوب، ومقاتلونا أصحاب حق في مواجهة الغزاة".

ولفت إلى أن "قوات درع الوطن لا تشارك في العمليات نهائيا، فعقيدتهم تقوم على محاربة الحوثي والجماعات الإرهابية".

وأكمل: "الجنوب يواجه عدوانا مكتمل الأركان، المعركة قدرنا وسنصمد وسنواجه"

وكان المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، قد أكد في وقت سابق من الجمعة، إنه سيتم التعامل مع الميليشيات الإخوانية الإرهابية وسحقها.

وأضاف: "قواتنا ثابتة وجاهزة لردع أي هجوم على مختلف المحاور في مسرح عملية المستقبل الواعد".