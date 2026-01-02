وأوضحت المصادر أن هذه القوات قدمت من محور أزال شمالاً، بهدف تسلّم المعسكرات وإعادة الانتشار فيها، عقب إعلان القوات الحكومية الجنوبية تسليم عدد من المعسكرات في منطقتي ثمود ورماة، على أن تشمل الترتيبات لاحقاً مواقع أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب المصادر، جاء ذلك في أعقاب رفض قيادة قوات درع الوطن الزج بقواتها في مواجهات مع عناصر من القوات الحكومية الجنوبية، وهو ما أعقبه صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين سالم الخنبشي قائداً لقوات درع الوطن خلفاً للقائد السابق بشير الصبيحي، الذي قال إن تشكيل هذه القوات جاء لمواجهة جماعة الحوثي وليس للدخول في صدامات داخلية.

وأضافت المصادر أن عدداً من القادة العسكريين رفضوا تنفيذ أوامر تتعلق بالزج بقواتهم في مواجهات مع القوات الحكومية الجنوبية، مشيرة إلى أنه جرى فرض إقامة جبرية على بعضهم نتيجة هذا الرفض.

كما أعلن محافظ حضرموت، المعيّن قائداً عاماً لقوات درع الوطن، إطلاق عملية عسكرية لتسلّم عدد من المعسكرات في المحافظة، في إطار ما وصفه بإعادة ترتيب وانتشار القوات ضمن المهام الموكلة إليها.