ومع دخول العام الجديد، انتهت رسميا المهلة الزمنية الأميركية الإسرائيلية المحددة لنزع سلاح حزب الله، وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيدعم إجراءاته ضد حزب الله في لبنان حال عدم نجاح الجيش بنزع سلاح الحزب.

من جهته، وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نزعه سلاح الحزب بأنه مشروع أميركي إسرائيلي هدفه إثارة "الفتنة" بين حزب الله وبين اللبنانيين، داعيا الدولة اللبنانية للتوقف عن تقديم التنازلات المجانية لواشنطن، على حد تعبيره.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "معاريف"، أن الجيش الإسرائيلي يرفع استعداداته تحسبا لاحتمالية مهاجمة حزب الله اللبناني، خصوصا أن إسرائيل بمؤسستها الأمنية ترى أن الخطوات الجارية في لبنان لنزع سلاح حزب الله لا تلبي شروط وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الستار إن موقف حزب الله "واضح وقد أعلنه الأمين العام حيث قال إن الحزب قام بما يجب عليه وأن على الإسرائيليين أن ينفذوا جزأهم من الاتفاق"، مشيرا إلى أنه على الدول أن تضغط على إسرائيل كما تضغط على لبنان، ومشددا على أن تسليم السلاح يعني "إعدام لبنان".

وأضاف الباحث في حديثه لـ"لسكاي نيوز عربية" أن حزب الله باق على موقفه "ولن يسلم السلاح حتى لو جاءت الدنيا كلها"، مؤكدا أن "تسليم السلاح انتحار"، مشيرا إلى أن "المقاومة قادرة على حماية لبنان"، وزاعما أن "غياب المقاومة كان سيسمح لإسرائيل بالدخول وفرض كل ما تريده على اللبنانيين".

وأوضح عبد الساتر أن "عجز المقاومة عن حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي لا يعني أنه يجب عليها أن تسلم سلاحها"، متسائلا عن ضمانات عدم تكرار "العدوان الإسرائيلي" في حال تسليم المقاومة لسلاحها، ومشددا على أن الإسرائيليين سيطالبون بالمزيد من الشروط كما فعلوا مع الكثير من الدول.

وأورد الباحث أن حزب الله أعطى فرصة للدولة اللبنانية، مضيفا "في كل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان أن يتقدم بشكوى فقط إلى مجلس الأمن الدولي، وكل هذه المجازر والعدوان لم تخرج منها الدبلوماسية اللبنانية أي ورقة ضغط يمكن الاستفادة منها سواء عبر مجلس الأمن الدولي أو تحريك لجنة الميكانيزم للضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق".