وذكر عمرو البيض، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "هدفنا أيضا إيصال قضية الجنوب العربي إلى حل وتسوية.. أهالي الجنوب لا يسعون لأي تصعيد".

وأضاف: "نحن نشكّل حلاً وفرصة.. نريد خفض التصعيد والسلام وليس الحرب.. نحن نكافح الإرهاب ولسنا تهديدا لأي أحد".

وأشار إلى أن "بعض القوى اختارت تحويل البوصلة من شمال اليمن إلى جنوبه"، مشددا على أن "المطلوب مبادرات حقيقية وتحكيم للعقل للوصول إلى حل".

وأبرز عمرو البيض أن "الجماعات الإرهابية ستكون مستفيدة من التصعيد".

من جهة أخرى، أكد الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية: "هناك تفرد في اتخاذ القرارات في المجلس الرئاسي.. إعلان حالة الطوارئ غير قانوني".

وأردف قائلا: "رشاد العليمي وضع بقراره المتفرد الجنوب في وضع دقيق.. قرارات العليمي بمثابة انقلاب وستتسبب بفراغ سياسي خطير".