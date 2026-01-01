وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "هناك تفرد في اتخاذ القرارات في المجلس الرئاسي.. إعلان حالة الطوارئ غير قانوني".

وأضاف: "رشاد العليمي وضع بقراره المتفرد الجنوب في وضع دقيق.. قرارات العليمي بمثابة انقلاب وستتسبب بفراغ سياسي خطير".

وأوضح" أن المجلس انتهى ولم يعد باستطاعته اتخاذ القرارات لفقدانه النصاب القانوني.

وأسف الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للشؤون الخارجية لقرار السعودية بتعليق نشاط مطار عدن، مؤكدًا أن الجنوب ليس تهديدًا إنما هو فرصة وحل.

وأوضح البيض أن المطلوب مبادرات حقيقية وتحكيم للعقل للوصول إلى حل، وأن إعلان حالة الطوارئ غير قانوني، مشيرا إلى أن قرارات رشاد العليمي ستتسبب بفراغ سياسي خطير.

وذكر عمرو البيض: "هدفنا أيضا إيصال قضية الجنوب العربي إلى حل وتسوية.. أهالي الجنوب لا يسعون لأي تصعيد".

وأضاف: "نحن نشكّل حلاً وفرصة.. نريد خفض التصعيد والسلام وليس الحرب.. نحن نكافح الإرهاب ولسنا تهديدا لأي أحد".

وأشار إلى أن "بعض القوى اختارت تحويل البوصلة من شمال اليمن إلى جنوبه"، مشددا على أن "المطلوب مبادرات حقيقية وتحكيم للعقل للوصول إلى حل".

وأبرز البيض أن "الجماعات الإرهابية ستكون مستفيدة من التصعيد".