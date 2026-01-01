وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنورالتميمي لـ"سكاي نيوز عربية" إن درع الوطن شريك بتأمين المنطقة وإنه لا توجد مشكلة معها بل مع جماعة الإخوان.

وأضاف التميمي أن قوات الإخوان جاءت إلى اليمن في تسعينات القرن الماضي وتحمل عقيدة استعلائية وتتعامل مع سكان المنطقة على أنهم دخلاء.

وأشار إلى أنه تم نزع فتيل الأزمة المفتعلة في الجنوب من لوبيات النفط والتهريب.

وأوضح التميمي: "أي ترتيب دولي سيكون مع أهل الأرض والمجلس الانتقالي الجنوبي".

بيان القوات الحكومية الجنوبية

وكان المتحدث الرسمي للقوات الحكومية الجنوبية محمد النقيب نفى أي انسحاب من حضرموت والمهرة مؤكدا أن القوات الحكومية الجنوبية تواصل تنفيذ أهدافها المعلنة في المحافظتين.

وأعلن المتحدث الرسمي للقوات الحكومية الجنوبية انطلاق عملية إشراك عناصر جنوبية ضمن قوات درع الوطن الجنوبية لتولي المسؤوليات والمهام الموكلة إلى القوات المسلحة في حضرموت والمهرة وذلك في إطار الحرص على إنجاح جهود التحالف.

اجتماع عسكري استثنائي

وفي عدن، أكد اجتماع عسكري استثنائي، برئاسة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري، ضرورة التركيز على المستجدات في محافظتي حضرموت والمهرة، بمسؤولية عالية لتجنب أي تداعيات خطيرة وسط تحذير من أي توترات بين مكونات الشرعية مهما كانت الظروف.

وأكد وزير الدفاع اليمني على عدم حرف البوصلة عن مواجهة ميليشيات الحوثي ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وثمّن الاجتماع عاليًا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لليمن منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم، ولا سيما في مجال مواجهة الحوثيين ومكافحة التنظيمات الإرهابية.