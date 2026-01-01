وأوضح الغيثي في بيان، الأربعاء، أن "ما يحدث اليوم ليس خلافا سياسيا عابرا، بل انحراف خطير عن القانون والشراكة، وتجاوز متعمد لكل الأطر التشاورية، وقرارات تدار بالعقلية الفردية لا بمنطق الدولة".

وأضاف أن "توصيف الجنوب وقواته بالانقلاب أو التمرد، أو التلويح ومحاولة التحريض والتشريع باستهدافهم، هو سقوط أخلاقي وسياسي وقانوني متكامل، وخطأ تاريخي له ما بعده، لأن الجنوب هو من واجه الحوثي، وحمى ما تبقى من الشرعية، وقدم الدم حين تراجع الآخرون والتزموا الصمت لسنوات".

وتابع: "لم ينس الجنوبيون فتاوى دينية أهدرت بها دماؤهم في 1994، وفي أكثر وقت نحتاج فيه إلى تماسك الصف، تصدرون فتوى سياسية في 2025 لاستجلاب استهداف عسكري بغرض قتلهم وكسرهم، وتصدر هذه الفتوى من نخب يفترض بها أن تكون أكثر إدراكا ومسؤولية لعواقب التحريض والانقسام، وأكثر حرصا على تحرير الشمال بدلا من تثبيت الحوثيين فيه".

وأشار إلى أن "الطعن في دور الإمارات لم يكن سوى خطوة ساذجة لا تلغي حقيقة ستبقى راسخة في التاريخ، مفادها أن الإمارات كعضو في التحالف قادت عمليات تحرير الجنوب من الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، كما فعلت ذلك في الساحل الغربي وتعز ومأرب، وأن هذه الخطوة إنما تكشف وتعرّي بوضوح من يسعى لإضعاف الجنوب، وتؤكد قائمة المتضررين من محاربة التنظيمات الإرهابية".

وشدد على أن ما جرى ويجري ما هو إلا انتقال خطير إلى مربع لا يخدم سوى الحوثيين، ويؤدي إلى "تثبيت وجود الحوثيين، واستحالة هزيمتهم طالما خسرتم موقف الجنوب وقواته، وتقويض ما تبقى من شرعية لم يحفظ اسمها وواقعها إلا الجنوب المحرر، وترسيخ قناعة حاضرة لدى الجنوبيين بأن الوعود والعهود المؤجلة لما بعد صنعاء لم تكن إلا خدعة سياسية".

واختتم الغيثي بيانه بالتأكيد على أن "الجنوب لن يكسر، ومعنويات شعبنا أقوى من كل المحاولات العابرة لشركاء في السلطة ظننا أنهم يسعون لاستعادة بلادهم حقا، وسيكمل الجنوبيون طريقهم نحو هدفهم بكل ثبات، مستذكرين من أسندهم وصدق معهم، ولن ينسوا من أساء لهم ومن هددهم أو شرع بقتلهم أو أهدر دمهم".