وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بمقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج في مدينة حلب.

من جانبها، أوضحت محافظة حلب، في بيان لها، أن "شخصا مجهول الهوية نفذ تفجيرا انتحاريا مستخدما حزاما ناسفا، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه".

وذكرت المحافظة، أن "التفجير أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وفرض طوق أمني في محيط الموقع".

وقال محافظ حلب المهندس عزام الغريب: "أثناء تنفيذ قوى الأمن الداخلي لمهامها في تأمين احتفالات الأهالي في مدينة حلب (...) رصد أحد العناصر الإرهابية يحاول تجاوز حواجز الأمن الداخلي".

وأضاف: "وخلال عملية إلقاء القبض عليه، تمكّن أحد عناصر الأمن من السيطرة عليه جسديا، ليُقدم الإرهابي على تفجير نفسه بحزام ناسف".

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لقناة الإخبارية إلى أن "الشخص الذي فجر نفسه بحزام ناسف ضمن الدورية في حلب يرجح أن يكون من خلفية فكرية أو تنظيمية لتنظيم داعش".