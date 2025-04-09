وأوضح صالح، لقناة سكاي نيوز عربية، ليلة الخميس أن "وجودنا في الجنوب مشروع بالكامل ومن غير المنطقي مطالبة القوات الجنوبية الحكومية بمغادرة الجنوب لاستبدالها بعناصر إرهابية".

وأضاف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي: "قمنا بمهمة وطنية لتأمين وادي وصحراء حضرموت".

وتابع: "هناك قوى متضررة من إسهامات الإمارات في مواجهة الإرهاب" مشيرا إلى أن "دور الإمارات كان كبيرا في مكافحة الإرهاب".

واعتبر أن المعركة الحقيقية في اليمن هي في مواجهة جماعة الحوثي مشيرا إلى أن "المطلوب توحيد المسرح العسكري ضد الحوثيين".

ولفت منصور صالح إلى أن "مخرجات الاجتماع العسكري في عدن مسؤولة وبناءة".