وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة في كلا الاتجاهين، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بداية الأسبوع الجاري، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وضغطت الإدارة الأميركية على تل أبيب خلال اجتماع نتنياهو وترامب في منتجع مارالاغو من أجل فتح معبر رفح والسماح بدخول المزيد من المساعدات والآليات الضرورية.

وقال مصدر أميركي إنه يعتقد أن الإعلان عن فتح المعبر سيتم خلال الأيام المقبلة بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل.

والتقى نتنياهو وترامب في منتجع مارالاغو، الإثنين، وناقشا الخطوات للمضي قدما في خطة السلام والانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل نزع سلاح حماس، وإنشاء حكومة تكنوقراط لتسيير شؤون القطاع، إلى جانب نشر قوة للاستقرار، وإنشاء مجلس للسلام يشرف عليه ترامب.

ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وتنص خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة على إعادة فتح معبر رفح لتسهيل مرور المساعدات والمرضى.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون عقب وقف إطلاق النار، في أكتوبر الماضي، عن إمكانية فتح معبر رفح، لكن تل أبيب تراجعت عن ذلك.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادة.