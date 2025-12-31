وكان قيادي عسكري بارز في القوات الحكومية الجنوبية قد أعلن تنفيذ مناورة عسكرية واسعة في محافظة حضرموت.

واتهم القيادي العسكري أطرافا محسوبة على تنظيم الإخوان بترويج شائعات انسحاب القوات الحكومية الجنوبية، مشيرا إلى استعدادها للتصدي لأي قوة تحاول المساس بهذه المواقع أو فرض أمر واقع بالقوة.

وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، حذر نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة في المحافظات الجنوبية، واتهم عناصر من تنظيم الإخوان داخل مجلس القيادة الرئاسي، بالسعي لزرع الفتنة بين دول التحالف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن المقدم محمد النقيب في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن القوات الحكومية الجنوبية لن تنسحب من مواقعها، معتبرا أن التمركزات الحالية تترجم مكاسب ميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب اليمن.

وتوافد الأربعاء عدد كبير من أبناء محافظة شبوة اليمنية إلى ساحة الاعتصام بمدينة عتق، للمشاركة في الفعالية الكبرى الداعية إلى تأييد إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن المحتشدين قدموا من مختلف مديريات المحافظة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية لتسهيل وصول المشاركين وتنظيم الفعالية.

وتأتي هذه الفعالية في سياق حراك سياسي متصاعد في عدد من محافظات الجنوب، تأكيدا على مطالب تقرير المصير ودعم الخطوات التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الراهنة.