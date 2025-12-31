وخلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تهديدات الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة وداعش.

وفي لقاء منفصل مع وزير الخارجية شائع الزنداني، شدد السفير فاغن على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، مع التركيز على مواجهة التهديد الحوثي.

وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، حذر نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة في المحافظات الجنوبية، واتهم عناصر من تنظيم الإخوان داخل مجلس القيادة الرئاسي، بالسعي لزرع الفتنة بين دول التحالف.