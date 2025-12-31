وأفادت مصادر محلية بأن المحتشدين قدموا من مختلف مديريات المحافظة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية لتسهيل وصول المشاركين وتنظيم الفعالية.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة حضورا جماهيريا واسعا، يتخلله إلقاء كلمات وبيانات تعبّر عن مطالب المحتشدين ومواقفهم السياسية.

وتأتي هذه الفعالية في سياق حراك سياسي متصاعد في عدد من محافظات الجنوب، تأكيداً على مطالب تقرير المصير ودعم الخطوات التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الراهنة.

واحتشدت في وقت سابق جماهير في سيئون والمكلا بحضرموت ومحافظة المهرة، لتأييد إعلان الدولة الجنوبية وبسط نفوذ القوات الحكومية الجنوبية سيطرتها على كامل المناطق الجنوبية المحررة، عقب توقف معارك استعادة الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.