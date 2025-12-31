وفي وقت سابق، أكدت القوات الحكومية الجنوبية على استقرار الأوضاع في حضرموت، وجاهزيتها للدفاع عن الجنوب.

ودعت المواطنين في حضرموت إلى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف الشائعات، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

كما نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الجنوبية الحكومية تتابع المستجدات بمسؤولية عالية وجاهزية تامة".

وأضاف المصدر: "قضيتنا استعادة وطن وحقوق مشروعة، وليست حربا على أي سلطة".

وشددت القوات الجنوبية الحكومية على استعدادها "للدفاع عن تراب الجنوب بكل ما تملك".

مظاهرات داعمة

وشهدت مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة شرق اليمن مظاهرات داعمة للقوات الحكومية الجنوبية، في أحدث تحرك شعبي تشهده المحافظات الجنوبية، حيث جاءت هذه التظاهرة بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وردد المشاركون شعارات مؤيدة للقوات الحكومية الجنوبية، معتبرين أنها الضامن لأمن واستقرار الجنوب.

حلف قبائل حضرموت

من جانبه، أعلن حلف قبائل حضرموت في بيان له دعمه لخطوات قيادة المجلس الانتقالي، وقال إنها جاءت لحماية الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة العبث والفوضى ومنع استغلال حضرموت كورقة صراع سياسي أو إقليمي على حساب أبنائها وثرواتها.

كما رفض البيان بشكل قاطع أي محاولات لأي ترتيبات سياسية أو أمنية في حضرموت بقرارات فردية أو عبر نشر الفوضى. وشدد الحلف على أن حضرموت ليست ساحة لتصفية الحسابات وأن أي مسار يتجاهل إرادة أبنائها وواقعها الأمني والاجتماعي محكوم عليه بالفشل.