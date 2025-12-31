وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "إيران تحاول إعادة بناء قدراتها النووية في مواقع لم تقصف، وتسعى لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قبل أسبوعين، عرضت عليّ معلومات حول مناورات عسكرية تتضمن إطلاق صواريخ باليستية، وقلت حينها إن عواقب هذا الفعل ستكون وخيمة".

وتطرق نتنياهو إلى الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن "حركة حماس تعهدت بنزع سلاحها، لكن لا يزال بحوزتها 60 ألف بندقية".

وأضاف أن "تشكيل حكومة جديدة في غزة أمر ممكن، لكن يجب أن تختفي حماس".

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية في غزة خلال وقف إطلاق النار والموقف الأميركي منها، قال نتنياهو: "الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) وأنا كنا على توافق تام، ولم أسمع منه أي شكوى بشأن قيامنا بالهجوم خلال وقف إطلاق النار".

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، قال نتنياهو: "هناك نحو 70 فتى يأتون من بيوت مهدمة ويقتلعون أشجار الزيتون. هذا مبالغ فيه، وأنا أبذل جهدًا خاصًا لوقف ذلك. لكن لا توجد مساواة بينهم وبين نحو 1000 هجوم إرهابي ضد المستوطنين. نحن نرغب في بناء بنى تحتية لنا وللفلسطينيين، لكن علينا الحفاظ على السيطرة العسكرية في المنطقة".