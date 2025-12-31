ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد ناقش الشيخ عبد الله بن زايد مع وزير الخارجية الأميركية "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في اليمن".

وأكد الشيخ عبد الله، خلال الاتصال الهاتفي مع روبيو، التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وكافة شركائها، من أجل بناء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.

كما تبادل الشيخ عبد الله وماركو روبيو التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، وأعرب سموه عن تمنياته لوزير الخارجية الأميركي وأسرته بعام ميلادي سعيد.