وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الاثنين، أن الجانبين اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرق العمل في البلدين تقوم بتحديد معايير واضحة ومتفق عليها لماهية المعنى العملي لنزع سلاح حماس.

ولفتت إلى أن الإسرائيليين يخشون من أن تحافظ حماس على معظم الأسلحة والوسائل التي بحوزتها، وهو ما يتفق البلدان على عدم قبوله.

كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع حماس سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.